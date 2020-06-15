Дорога охорона. У Сполучених Штатах Дональда Трампа звинувачують у марнотратстві - адже лише захист столиці від протестувальників нацгвардією вже обійшовся у 21 мільйон доларів! А президент погрожував ще й армію задіяти. Чи стримають його ці звинувачення? Розбирався Дмитро Анопченко.

Рішення в розпал протестів викликати до Вашингтона Національну гвардію ухвалив особисто президент. Утворивши "живі ланцюжки", під градом образливих слів вони стримували протестувальників біля Білого дому, а ще - охороняли центр столиці посиленими поліцейськими нарядами. Трамп був задоволений і тепер погрожує перекинути "гвардійців" і в інші регіони, де заворушення ще тривають (той же Сіеттл). Але преса з'ясувала - для держави це дороге задоволення.

CNN отримала службові дані, з яких стало зрозуміло: використання Нацгвардії в столиці обійшлось платникам податків у 21 мільйон доларів! Бійців перекинули до столиці з 12 штатів, перевозили, розміщували, годували, виплачували додаткові гроші. Тож і вийшло, що лише одна доба утримання одного нацгвардійця у Вашингтоні обійшлась у 530 доларів, а вони всі тут майже тиждень були.

У Пентагоні тепер розпочали повний аудит проаналізують використання Нацгвардії по всій країні і витрати на це. І повідомили одночасно задіяли 74 тисячі офіцерів, це була найбільша операція за всю історію.

А організатори протестів сподіваються, що фінансовий скандал зупинить Трампа і хоча б через рекордні витрати він більше не відряджатиме Нацгвардію до бунтівних міст, а залишить на базах. Так само президент погрожував залучити армію в тих містах і штатах, де влада (переважно політики-демократи) не стримує поширення протестів та погроми.

Але конгрес (а саме він розпоряджається бюджетними коштами) спробує це зупинити, мотивуючи не політикою, а необхідністю заощаджувати.

Є і ще один конфлікт. Секретна служба США, а це аналог української держохорони, змушена була офіційно визнати, що застосовувала проти протестувальників перцевий газ. До цього вона це спростовувала.

Відступили, коли побачили відеодокази, зібрані правозахисниками. І американська рада громадянської свободи із президентською охороною тепер судитиметься. Звунувачує Secret Service у надмірній жорсткості, а також неспівмірності загроз протестів і силової відповіді.

А головне, чого прагне, щоб суд заборонив (або хоча б обмежив) використання спецзасобів проти людей. Якщо це станеться - рішення щодо конкретного випадку стане прецедентом і обмежить дії силовиків по всій країні.