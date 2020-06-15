Директор НАБУ Артем Сытник совместно с "тайным агентом" Евгением Шевченко пытались подставить главу САП Назара Холодницкого с помощью дела о рекордной взятке в $6 млн за закрытие производства против бывшего главы Минэкологии Николая Злочевского.

Об этом пишет журналист Владимир Бойко для Naspravdi.Today. Он отмечает, что план, который якобы придумал глава ОПУ Андрей Ермак, чтобы поставить во главе САП своего человека народного депутата Сергея Ионушаса, провалился. При этом, именно производство против Злочевского даже не подследственная НАБУ, поскольку уже давно находится на контроле в СБУ.

Заметим, что громкое дело о задержании на рекордной взятке всколыхнуло страну 12 июня. Однако, по данным Бойко, Шевченко на самом деле не является агентом НАБУ, а замешан в коррупционных схемах. И именно его участие в задержании первого заместителя Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко на взятке в $6 млн свидетельствует о "срежиссированном театре".

"Целью визита Шевченко к Ильяшенко стала запись разговоров между "тайным агентом НАБУ "и сборщиком налогов для последующей компрометации Холодницкого. Дело в том, что срок полномочий руководителя САП заканчивается в ноябре, но Андрей Ермак решил не ждать, когда Холодницкий покинет должность естественным путем, зато дал указание Венедиктовой выгнать Холодницкого и назначить исполняющим обязанности руководителя САП народного депутата Сергея Ионушаса. Чтобы очернить Холодницкого и выдворить его из прокуратуры, Сытник и решил сослать Шевченко к Ильяшенко (который от имени Злочевского ранее уже передавал деньги в НАБУ), поручить Шевченко завести разговор о возможной взятке Холодницкому и тот разговор записать и передать в Офис президента", - пояснил журналист.

Эту же информацию подтверждают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Бойко утверждает, что ради маскировки связи Шевченко с Сытником, в материалах уголовного производства он фигурирует как "Харченко Р.Б." - поскольку якобы есть угроза его жизни и безопасности как "обличителя коррупции".

Журналист утверждает, что все общение Шевченко с Ильяшенко происходило по телефону, чтобы на законных основаниях записать переговоры.

"В ходе телефонного общения Ильяшенко сказал, что есть люди, которые готовы заплатить 2 млн. долларов за закрытие дела или, на крайний случай, 1 млн. долларов, если прокурор изменит подследственность и направит уголовное производство из НАБУ в Национальную полицию. При этом Ильяшенко еще и прислал текстовое сообщение с номером производства, за закрытие которого неназванные лица готовы были заплатить", - утверждает журналист.

По его словам, дальше нужно было создать видимость того, что инициатором взятки является Холодницкий, а не Ильяшенко.

"На следующий день, 2 июня, "тайный агент НАБУ" позвонил Ильяшенко и (разумеется, под запись) сообщил, что он отказывается передавать взятку, поскольку сумма слишком мала. Начались торги. За несколько часов Ильяшенко позвонил Шевченко и сказал, что заинтересованные лица готовы увеличить гонорар и заплатить за закрытие уголовного производства 5 млн. долларов. Но фамилию Холодницкого Ильяшенко упорно не называл, хотя Шевченко подчеркивал, что все будет решать прокурор. Зато Ильяшенко, который верил во всемогущество Сытника и Калужинской, постоянно вспоминал имена этих достойных людей, предлагая передать деньги именно им, как он делал предыдущие разы", - пояснил Бойко.

Он отметил, что провокация против Холодницкого рассыпалась на глазах, поэтому Сытнику ничего не оставалось, как сообщить руководителю САП о том, что люди Злочевского готовы через Шевченко передать взятку за закрытие уголовного производства, материалы которых в НАБУ не видели, поскольку они находятся в СБУ .

"Холодницкий, который прекрасно осознает, что Шевченко – это провокатор, вместо того, чтобы зарегистрировать уголовное производство в отношении Калужинской и Шевченко по признакам статьи 370 УК Украины, согласился принять участие в "успешной операции НАБУ" и позволил 3 июня 2020 зарегистрировать в ЕРДР уголовное производство №52020000000000362 по признакам части 4 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - добавил журналист.

Журналист объясняет, что действия правоохранителей подпадают под статью 370 Уголовного кодекса Украины "Провокация подкупа". Поэтому, согласно действующему законодательству, Сытник, Холодницкий и Шевченко должны понести наказание, а задержанных взяткодателей нужно было бы сразу отпустить.

"Агенты полиции, СБУ или НАБУ могут только наблюдать за подготовкой и совершением преступления с целью сбора и фиксации доказательств, если же агент сам принимает участие в преступной деятельности – например, принимает деньги для передачи взятки – то ответственность будут нести агент, его кураторы и прокурор, а все доказательства, полученные относительно взяткодателей, автоматически становятся ненадлежащими и не могут рассматриваться в суде в соответствии с частью 3 статьи 271 Уголовного процессуального кодекса Украины", - пояснил Бойко.