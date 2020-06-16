Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід активісту Сергієві Стерненку цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Місцем для перебування під вартою визначили військову частину в Одесі, де підсудний прописаний. Той заявив, що це рішення неможливо виконати, бо він там не живе. І мовляв, голова Шевченківського райсуду пообіцяв адвокатам переглянути ухвалу.

Приміщення, де тривали слухання напередодні пікетували прихильники активіста - почалася штовханина. Правоохоронці затримали п'ятьох, згодом їх відпустили.

Нагадаю, у 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка скоїли три замахи. Під час останнього він зарізав нападника. Поліція розслідує цю смерть як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.