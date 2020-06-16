Украина планирует отказаться от кредитов МВФ - Минфин [ Редактировать ]
Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что у Украины есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Так, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.
При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".
Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать.
Марченко поделился, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.
Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что 0 кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов.
Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали дату, когда ожидается второй транш от МВФ, а премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что донор требует от Украины.
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