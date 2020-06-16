Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что у Украины есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Так, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".

Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать.

Марченко поделился, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что 0 кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов.

Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали дату, когда ожидается второй транш от МВФ, а премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что донор требует от Украины.