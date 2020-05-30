Транш МВФ: Шмыгаль рассказал, что требуют от Украины [ Редактировать ]
В программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом прописаны структурные "маяки", на которые должна ориентироваться наша страна. И они совпадают с теми направлениями реформ, которые уже ведутся. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Там (в программе сотрудничества с МВФ - ред.) нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", - заявил глава правительства.
Ожидается, что МВФ утвердит программу Stand-By на $5 млрд сроком на 5 лет на заседании Совета директоров, которое состоится 5 июня.
"Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит $1,9 млрд, осенью мы ожидаем $1,6 млрд, в следующем году - $1,5 млрд", - сообщил премьер-министр.
Для получения второго транша Украине выдвинули следующие условия:
- внести изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины" с целью усилить ее независимость от государства;
- упростить процедуру смены поставщиков газа;
- внести изменения в закон о банках;
- изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосуди;
- разработать механизм, который позволит с 2021 года работать как единым юрлицам Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе;
- провести аудит государственных средств, потраченных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Денис Шмыгаль опроверг слухи о том, что по требованию МВФ планируется повышение пенсионного возраста.
Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
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