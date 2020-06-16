Американський винищувач розбився біля берегів Британії [ Редактировать ]
Американський винищувач F-15 напередодні розбився біля британського узбережжя. Літак упав у Північне море, неподалік графства Йоркшир. Його уламки виявили надвечір. Проте операція з пошуку пілота триває.
У кабіні він був сам, виконував планове навчальне завдання. Причина аварії невідома.
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