США виведуть частину військових із Німеччини

Сполучені Штати скоротять військовий контингент у Німеччині до 25 тисяч. Це офіційно підтвердив журналістам президент США Дональд Трамп. За його словами, Берлін виділяє на оборону вполовину менше, ніж вимагає НАТО