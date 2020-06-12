После положительного результата теста на коронавирус жена президента Украины Елена Зеленская ушла на самоизоляцию. Комментарий первой леди появился в Instagram.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез... Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированна от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - написала она.

Возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других. Маска для того, чтобы не заразить других!

Ранее мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют рост числа зараженных.