Российская балерина Анастасия Волочкова объявила, что скоро у нее состоится свадьба. Такое заявление она сделала на праздновании своего дня рождения. Об этом пишет "Корреспондент".

Отметим, что Волочкова отказалась называть имя возлюбленного.

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Она рассказала о том, что "он красивый, стройный и никогда не был женат". Гимнастка добавила, что "счастье любит тишину".

Дату свадьбы пара еще не выбрала, но она будет символической. Скорее всего это будет 20.10.2020.

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