Карантин не для всіх

Карантин не завада! На Львівщині перевізники вирішили не дослухатися до постанов уряду і вже сьогодні вийти на маршрути, хоча в області рекордно велика кількість інфікованих - що загрожує водіям за порушення?

Тиждень львівські перевізники простояли автобусами біля стін обласної адміністрації - вимагали відновити роботу. Втім, члени обласної комісії з надзвичайних ситуацій не дозволили міжміські перевезення. Транспортники вирішили порушити вимоги і сьогодні десятки маршруток та автобусів роз'їхалися у різні куточки Львівщини.

Десятки маршруток на пасажирів чекають на стоянці біля приміського вокзалу.

Роман Сидор, водій маршрутки:

Є дезінфектор на руки, є хлорний розчин - там стоїть, і вологе прибирання після кожного перед рейсу.

Пасажирів небагато і всі в масках. Ольга Степанівна вперше за 3 місяці із свого села приїхала у Львів за продуктами. Каже, давно потрібно було відновити роботу автобусів.

Ольга Степанівна, жителька Львівщини:

Звичайно, треба мати якийсь зв'язок, не будемо вічно, як у тюрмі.

Ціну за проїзд перевізники наразі лишили незмінною.

Андрій, водій маршрутки:

Ще не знаємо, що будемо заробляти. Того, що було - того точно не будемо заробляти, виїжджаємо і пробуємо. Перше діло - машину треба заправити, щоб на завтра виїхати, а там по ситуації.

Наразі в області курсують 45 відсотків маршруток. У всіх на лобовому склі - табличка "спеціальні регулярні перевезення". А от за якими документами возять пасажирів - водії показати відмовляються.

На основі чого ви здійснюєте перевезення? - На основі чого ми здійснюємо перевезення - на основі тих документів, які нам дали. - Покажіть, будь ласка документи. - Тільки поліції!

Перевізники уклали угоди з медзакладами, підприємствами та територіальними громадами, а відтак перевезення є законними, - пояснює голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. Тепер у кожного водія має бути список пасажирів, які попередньо запланували поїздку.

Іван Велійка, голова Асоціації перевізників Львівщини:

Це список, які будуть користуватися послугами. Тому, якщо на території селищної ради є 10 чоловік і їм треба їхати, а завтра інших 10, то голова селищної ради зобов'язаний цей список міняти, щоб в салоні знаходилися ці люди, яким надано право га проїзд.

Але такого списку у водіїв маршруток немає. І прізвищ пасажирів, які заходять у автобуси, ніхто не перевіряє. Обласні чиновники такі перевезення назвали несанкціонованими і заявили - звернуться в поліцію.

Юрій Лещишин, командир батальйону патрульної поліції Львівської області:

Якщо інспектори будуть виявляти такі не санкціоновані перевезення, то патрульні будуть зупиняти даний транспортний засіб і якщо на місці вдається оформити дане порушення, тобто порушення карантину, патрульні будуть складати адмінматеріали.

Правоохоронці зафіксували два порушення карантинних вимог перевізниками - усі документи передали у відділ безпеки дорожнього руху. Там вирішуватимуть, хто має сплатити штраф - водій чи власник автотранспортного підприємства.