Кульова блискавка атакувала мешканців житлового будинку на Кіровоградщині [ Редактировать ]
Грозова атака! На Кіровоградщині блискавка поцілила у житловий будинок - той пішов тріщинами, повилітали шибки. 28-річній господині уламок скла пошкодив око - жінка в лікарні. Діти відбулися подряпинами.
Що саме трапилося у селі Новий Стародуб?
Порізи на тілі та обличчі від скла, пошкоджене око - таких травм зазнала 28-річна Анжела, коли в її дім влучила блискавка.
Анжела Лига, жителька с. Новий Стародуб:
Я прокинулась, думаю - гляну, котра година. Відкриваю телефон, і свист, різкий спалах, біль, мене скинуло з ліжка. Чую - діти плачуть, все затікає, все пече. Я дуже злякалась за дітей. Слава Богу, що з ними все добре - трішки царапинка, але вони цілі. Дуже було страшно.
Допоміг чоловік, який саме повернувся з роботи.
Ростислав Лига, житель с. Новий Стародуб:
Коли забіг, то була просто пітьма - нічого взагалі видно не було. Познаходив на крики - малі кричали.
Наразі потерпілій рятують зір медики в обласній лікарні. Жінку вже прооперували.
Тетяна Воскобойнік, завідувачка офтальмологічного відділення Кіровоградської обласної лікарні:
Травма важка, ми не знаємо що там ще із сітківкою, сьогодні буде проведена ультразвукова діагностика. Якщо немає там такої важкої стану, як відшарування, то шанси на відновлення зору у неї є, і ми все робитимемо.
Стіни в тріщинах, з вікон вилетіли шибки, одна стіна дивом не завалилася. Громовиця майже зруйнувала хату.
Віталій Писаренко, керівник Петрівського РЕМ:
У даному випадку мені відомо те, що там в будинок попала кульова блискавка. У нас по лінії теж невеликий розряд пройшов, погоріли лічильники - три вийшло з ладу. Прилади обліку відновили і автоматичні вимикачі штук шість замінили.
Старенький будинок після влучення блискавки ремонту не підлягає, - заявляють у сільській раді. Тому нині родині шукають нове житло.
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