Грозова атака! На Кіровоградщині блискавка поцілила у житловий будинок - той пішов тріщинами, повилітали шибки. 28-річній господині уламок скла пошкодив око - жінка в лікарні. Діти відбулися подряпинами.

Що саме трапилося у селі Новий Стародуб?

Порізи на тілі та обличчі від скла, пошкоджене око - таких травм зазнала 28-річна Анжела, коли в її дім влучила блискавка.

Анжела Лига, жителька с. Новий Стародуб:

Я прокинулась, думаю - гляну, котра година. Відкриваю телефон, і свист, різкий спалах, біль, мене скинуло з ліжка. Чую - діти плачуть, все затікає, все пече. Я дуже злякалась за дітей. Слава Богу, що з ними все добре - трішки царапинка, але вони цілі. Дуже було страшно.

Допоміг чоловік, який саме повернувся з роботи.

Ростислав Лига, житель с. Новий Стародуб:

Коли забіг, то була просто пітьма - нічого взагалі видно не було. Познаходив на крики - малі кричали.

Наразі потерпілій рятують зір медики в обласній лікарні. Жінку вже прооперували.

Тетяна Воскобойнік, завідувачка офтальмологічного відділення Кіровоградської обласної лікарні:

Травма важка, ми не знаємо що там ще із сітківкою, сьогодні буде проведена ультразвукова діагностика. Якщо немає там такої важкої стану, як відшарування, то шанси на відновлення зору у неї є, і ми все робитимемо.

Стіни в тріщинах, з вікон вилетіли шибки, одна стіна дивом не завалилася. Громовиця майже зруйнувала хату.

Віталій Писаренко, керівник Петрівського РЕМ:

У даному випадку мені відомо те, що там в будинок попала кульова блискавка. У нас по лінії теж невеликий розряд пройшов, погоріли лічильники - три вийшло з ладу. Прилади обліку відновили і автоматичні вимикачі штук шість замінили.

Старенький будинок після влучення блискавки ремонту не підлягає, - заявляють у сільській раді. Тому нині родині шукають нове житло.