В Херсонской области пронесся гигантский смерч. Меньше чем за 10 минут стихия нанесла сильные повреждения более десяти домам в поселке городского типа Сивашское Новотроицкого района. Об этомэто сообщает VTVPlus.

Кроме того, там смерч выкорчевал вековечные деревья.

В некоторых из 12-ти поврежденных домов полностью снесло крыши. Разрушения очень серьезные.

В Сивашском говорят, что такого у них никогда было. По словам местного жителя Александра, "даже дед не рассказывал о таком". Мужчина вспоминает, что смерч появился совершенно неожиданно из черной тучи.

"Все летало и трещало", - говорит еще один очевидец.

Доктор географических наук Игорь Пилипенко говорит, что смерчи возникают на стыке "чего-то очень холодного с очень теплым". И причина этого в глобальном потеплении. Поэтому, подчеркивает эксперт, нужно закладывать эти изменения в строительство жилья.

Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.