Разрушительный смерч под Херсоном засняли на видео [ Редактировать ]
В Херсонской области пронесся гигантский смерч. Меньше чем за 10 минут стихия нанесла сильные повреждения более десяти домам в поселке городского типа Сивашское Новотроицкого района. Об этомэто сообщает VTVPlus.
Кроме того, там смерч выкорчевал вековечные деревья.
В некоторых из 12-ти поврежденных домов полностью снесло крыши. Разрушения очень серьезные.
В Сивашском говорят, что такого у них никогда было. По словам местного жителя Александра, "даже дед не рассказывал о таком". Мужчина вспоминает, что смерч появился совершенно неожиданно из черной тучи.
"Все летало и трещало", - говорит еще один очевидец.
Доктор географических наук Игорь Пилипенко говорит, что смерчи возникают на стыке "чего-то очень холодного с очень теплым". И причина этого в глобальном потеплении. Поэтому, подчеркивает эксперт, нужно закладывать эти изменения в строительство жилья.
Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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