Сильный смерч в Тернопольской области засняли на видео [ Редактировать ]
Смерч / Фото: Pixabay
Во вторник вечером, 9 июня, в Тернопольской области пронесся огромный смерч. Об этом говорится в эфире одного из телеканалов.
Мощный вихрь визуально соединял небо и землю.
Местные жители говорят, что никогда ранее такого не видели.
Ранее мы писали о том, что огромный смерч пронесся под Херсоном.
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