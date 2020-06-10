Во вторник вечером, 9 июня, в Тернопольской области пронесся огромный смерч. Об этом говорится в эфире одного из телеканалов.

Мощный вихрь визуально соединял небо и землю.

Местные жители говорят, что никогда ранее такого не видели.

Ранее мы писали о том, что огромный смерч пронесся под Херсоном.