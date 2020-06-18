Британський прем'єр Борис Джонсон потрапив у ДТП [ Редактировать ]
Британський прем'єр Борис Джонсон потрапив у ДТП у середмісті Лондона. Минулося без потерпілих. Очільник уряду саме повертався із засідання парламенту.
Коли його кортеж проїжджав повз мітинг курдської меншини, один із протестувальників раптом вискочив на дорогу. Автівка прем'єра різко загальмувала - і машина позаду наскочила на неї. Винуватця аварії затримала поліція.
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