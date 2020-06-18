Какой знак зодиака самый находчивый [ Редактировать ]
Бывают люди, которым всегда везет, из любой ситуации для них существует выход, а удача их будто преследует. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый находчивый.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Вряд ли кто-то поспорит, что представители этого знака зодиака - очень ловкие и хитрые личности. Никто, кроме... кроме самих Близнецов. Почему-то сами представители данного знака зодиака несколько пессимистично относятся к своим способностям по части находчивости. Они умеют найти оптимально простые пути решения сложной проблемы.
Они общительны и обаятельны, с ними не соскучишься, но идти в разведку с ними чревато последствиями. Конечно, для вас, не для них. На то они и находчивые, опасно находчивые.
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