Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков" [ Редактировать ]
Иран готов направить Украине "черные ящики" атакованного самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает The New York Times.
Он заявил, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.
"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку "черных ящиков" в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - заявил Эслами.
Ранее Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ.
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