Иран готов направить Украине "черные ящики" атакованного самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает The New York Times.

Он заявил, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку "черных ящиков" в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - заявил Эслами.

Ранее Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ.