Нет инфекциям: женщина создала "безопасный" песок (видео) [ Редактировать ]
Одна из пользовательниц социальной сети TikTok придумала метод, как создать для ребенка песок, от которого малыш не сможет заразиться различными болезнями.
Видеоролик она опубликовала на своей странице.
Отмечается, что женщина размешала в блендере кукурузные хлопья до состояния порошкоподобной массы.
Известно, что видео набрало более 2 миллионов просмотров, а многие тоже сделали своим детям подобное лакомство и поблагодарили женщину за "гениальное изобретение".
@elleannachristine
🌞🐠🌴 ##fyp ##sensoryplay ##upcycling♬ Laxed (Siren Beat) - Jawsh 685
Ранее мы писали, что мужчина снял жуткое видео в TikTok и стал знаменитым. Видеоролик набрал несколько десятков миллионов просмотров.
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