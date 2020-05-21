Пользователь TikTok с ником Илюша Хэлп снял жуткое видео. Пользователи популярной сети пишут в комментариях, что фокус автора их до смерти испугал.

Суть нашумевшего видео в том, что герой ролика включают и выключают свет в коридоре. Самое интересное, что во время выключения света - в дверном проеме появляется темная фигура, а при свете - она снова исчезает.

Но и это не самое страшное в этом видео. Ужасающий финал с неожиданной развязкой ждет всех тех, чей интерес сильнее любого страха.

Видео набрало десятки миллионов просмотров, более четырех миллионов лайков и 30 тысяч комментариев.

Напомним, ранее Алла Пугачева поразила поклонников сменной имиджа. Новое видео с легендарной певицей, которая буквально порхает, опубликовал ее звездный муж, Максим Галкин на своей странице в Instagram.

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