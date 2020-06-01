Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2019 год [ Редактировать ]
Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко подал декларацию за 2019 год, в которой указал получение дохода, который в 26 раз больше, чем доход, задекларированный семьей президента Владимира Зеленского. Декларация Порошенко опубликована на сайте НАПК, передает "Страна.UA"
Порошенко указал, что получил за 2019 год 772 млн 960 тысяч грн доходов.
Львиную долю доходов (более 606 млн грн) составили дивиденды.
33 млн 84 тысяч грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам. 6 млн 185 тысяч грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею "недостоверной информации".
Также, Порошенко получил 108,7 миллионов гривен от погашения ОВГЗ. Сам же инвестиционный доход (то есть собственно чистая прибыль от вложения в гособлигации) составил 4 млн 609 тысяч грн.
Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год (584 млн 414 тысяч) - это его вклад в собственный предвыборный фонд.
Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы Алексею Порошенко, они отражены в его декларации.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию.
Ранее, спикер Верховной Рады - Дмитрий Разумков отчитался о своих доходах за 2019 год.
Мы сообщали, что и премьер-министр Украины - Денис Шмыгаль подал свою декларацию о доходах за 2019 год.
по теме
Владелец сети ломбардов: спикер Разумков опубликовал декларацию
Семья председателя Верховной Рады владеет внушительным списком недвижимости и автопарком. Супруга политика успешно занимается бизнесом и заработала в 2019 году почти 4 млн грн.
Forbes назвал 100 самых богатых украинцев
Совокупное состояние ста богатейших Украинцев превышает $31,4 млрд. Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд.
Украина и МВФ договорились о кредите stand-by
Украина и Международный валютный фонд предварительного договорились о резервном кредите
Против Порошенко возбудили дело о госизмене после публикации его разговора с Байденом (видео)
К материалам дела приобщат предоставленную народным депутатом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса экс-президента Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри.
Кризис не помеха: в Украине выросло число миллионеров
Наибольшее количество легальных миллионеров проживает в Киеве (1 255), Харьковской (278) и Днепропетровской областях (270), подчитали в Налоговой службе.