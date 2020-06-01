Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко подал декларацию за 2019 год, в которой указал получение дохода, который в 26 раз больше, чем доход, задекларированный семьей президента Владимира Зеленского. Декларация Порошенко опубликована на сайте НАПК, передает "Страна.UA"

Порошенко указал, что получил за 2019 год 772 млн 960 тысяч грн доходов.

Львиную долю доходов (более 606 млн грн) составили дивиденды.

33 млн 84 тысяч грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам. 6 млн 185 тысяч грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею "недостоверной информации".

Также, Порошенко получил 108,7 миллионов гривен от погашения ОВГЗ. Сам же инвестиционный доход (то есть собственно чистая прибыль от вложения в гособлигации) составил 4 млн 609 тысяч грн.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год (584 млн 414 тысяч) - это его вклад в собственный предвыборный фонд.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы Алексею Порошенко, они отражены в его декларации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию.

Ранее, спикер Верховной Рады - Дмитрий Разумков отчитался о своих доходах за 2019 год.

Мы сообщали, что и премьер-министр Украины - Денис Шмыгаль подал свою декларацию о доходах за 2019 год.