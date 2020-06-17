Новый антирекорд: в Молдове зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Молдове выявили 478 новых случаев коронавируса и это рекордный ежедневный показатель в стране. Об этом сообщает Newsmaker.
По данным Минздрава страны, за последние сутки в лабораториях провели 1943 теста на коронавирус, 478 из которых оказались положительными. При этом 1659 тестов были первичными и еще 284 - повторными.
Кроме того, из общего числа заразившихся, 37 - медработники. Коронавирус выявили у 14 врачей, 19 медсестер и четырех человек из больничного персонала.
Максимальное число зараженных в Кишиневе - 149 человек. Это рекордное число случаев коронавируса в молдовской столице за сутки. За последние сутки выздоровели еще 176 человек.
В целом с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 12 732 человека. Вылечились от инфекции 7077 человек, умерли 433 человека.
Всего в Молдове сейчас более пяти тысяч человек проходят лечение от коронавируса, 417 из них в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Ранее сообщалось, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19. Также мы писали о том, что Украина стала в очередь за вакциной от коронавируса.
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