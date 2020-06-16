Во втором чтении Верховная Рада одобрила законопроект №2335, теперь в стране будет действовать процедура признания лицом без гражданства. За документ проголосовал 331 депутат.

Эта процедура даст возможность таким лицам законно находиться на территории Украины. Они смогут получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания в Украине - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Согласно закону, при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет можно получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Кроме того, лицам, которые обратились с заявлением о признании лицом без гражданства, предоставили право на бесплатную вторичную правовую помощь. Их также освобождают от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений, которые касаются обжалования решений о признании лицом без гражданства.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада назначила нового главу Минобороны. Им стал генерал-лейтенант в отставке.