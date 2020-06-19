Туризм без перевірки на COVID-19 і двох тижнів самоізоляції

З першого липня Туреччина готова приймати українських туристів без перевірки на COVID-19 і двох тижнів самоізоляції, - про це заявили в Міністерстві інфраструктури України, за підсумками зустрічі з послом Туреччини.

Втім, пускатимуть відпочивальників лише за умови дотримання авіаперевізниками норм безпеки. У відомстві заявили, що вже на початку липня низка авіаліній готова поновити регулярне авіасполучення з Туреччиною.