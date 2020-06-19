За минулу добу 7 ворожих атак на Донбасі. Із заборонених Мінськими домовленостями мінометів російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Кримського. А по оборонцях Мар'їнки, Авдіївки та Оріхового вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В українському війську - без втрат.