Бойовики застосували на Донбасі великокаліберні міномети [ Редактировать ]
За минулу добу 7 ворожих атак на Донбасі. Із заборонених Мінськими домовленостями мінометів російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Кримського. А по оборонцях Мар'їнки, Авдіївки та Оріхового вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В українському війську - без втрат.
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