Ще одна акція протесту у Києві! Цього тижня, здається, йдемо вже на рекорд. Сьогодні у День фермера - під Кабміном мітингували аграрії. Чому не святкували? І чого вимагали? Давайте подивимось.

День фермера українські аграрії відзначають мітингом під будівлею уряду. Вони прийшли сюди із гаслом - "Ні миту на імпортне пальне". Таку ініціативу висловили в Мінекономіки. Фермери наголошують: це сильно вдарить по них фінансово. Вони і так зазнають збитків через погоду, неврожай та карантин, а тепер ще й дизель може подорожчати.

Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України:

І в період перед жнивами, тоді коли іде закупка, ну завжди зроблять в самий незручний час тоді, коли коштів не хватає. Ми бачимо, що це на користь монополістів виймають гроші із кишень селян, які працюють безпосередньо на землі.

Збитки фермерів можуть сягнути трьох мільярдів гривень. І в програші залишаться не лише вони, а й всі українці. Бо підвищення ціни палива - потягене за собою здорожчання продуктів!

Сергій Чубовський, голова підрозділу Аграрної спілки в Чернігівській області:

З нами ніхто не радиться, нас ніхто не питає, зрозумійте правильно, це призведе до здорожчання нашого виробництва, це призведе до здорожчання продуктів харчування, це призведе до зубожіння селян в селі. Сьогодні ми відчули маленьку поблажку в цінах на пальне сьогодні це хочуть у нас забрати.

Паливо на українському ринку здебільшого імпортне. І закуповують його саме зараз перед жнивами. Тож введення мита влітку це особливо болючий фінансовий удар.

Жаннета Ємельянова, заступник голови Аграрної спілки України:

Дизельне паливо, це основний вид палива, який застосовують аграрії при вирощуванні продукції і коли в разгар польових робіт планується введення додаткових мит або квот на дизпаливо. Це означає, що аграрії перше - будуть закуповувати паливо за завищеними цінами, а цей рік для аграріїв і так дуже важкий.

Не всі фінансово пережили безсніжну зиму, посуху і весняні морози. Чимало фермерів збанкрутували. А мито на паливо може добити тих, хто ще тримається на плаву. Тож аграрії сподіваються, що їх таки почують в уряді. Все стане зрозуміло у понеділок. Коли комісія Мінекономіки ухвалюватиме рішення щодо мита.