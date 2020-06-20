В страшном ДТП под Одесской погибли два человека [ Редактировать ]
Утром в субботу, 20 июня, на 276-м километре трассы Киев-Одесса в Савранском районе Одесской области столкнулись два автомобиля Renault. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Водитель внедорожника Renault Duster врезался в грузовик-тягач Renault Magnum, который двигался впереди. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало.
Два человека, находившиеся в салоне Renault Duster, скончались от полученных травм на месте происшествия. За рулем находилась женщина 1974 года рождения из Днепропетровской области. О мужчине-пассажире полиция не сообщила.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ранее сообщалось, что в Одессе на Овидиопольской дороге упал самолет, оба пилота погибли.
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