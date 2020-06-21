Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" выделит по 100 тыс. грн семьям каждого из 43 медиков, умерших вследствие заболевания COVID-19.

Об этом Вадим Новинский сообщил на своей странице в Facebook.

Народный депутат поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, подчеркнув их особую роль в сдерживании распространения инфекции в Украине, а также их самоотверженную борьбу за спасение жизней пациентов.

"В этом году, как никогда ранее, к Вашему труду приковано особое внимание простых людей. Вы - те, кто дарят надежду, и те, кто спасают людей в период самой страшной пандемии в новейшей истории человечества. Благодаря Вашему труду тысячи украинцев уже вылечились от опасного недуга. Благодаря Вашим действиям процент смертности от коронавируса в нашей стране остается одним из самых низких в мире. Спасибо Вам за это!" - отметил политик.

Новинский также добавил, что во время божественной литургии молится за здравие врачей.

Как сообщалось, на данный момент объем благотворительной помощи, оказанной Фондом Вадима Новинского и бизнесами "Смарт-Холдинга" в борьбе с эпидемией, превысил 100 млн грн. Для медучреждений Украины приобретены 20 аппаратов ИВЛ, свыше 100 тыс. СИЗ для медиков, 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ.

Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий Украины. Чтобы поддержать в условиях карантина пожилых людей Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области была организована адресная доставка свыше 20 тыс. продуктовых наборов.