В Киеве разгневанная толпа "разнесла" автомобиль (видео) [ Редактировать ]
Chevrolet Lacetti / Фото: Drive2
На столичной Воскресенке днем группа молодых людей напала на автомобиль и избила водителя.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, неизвестные разбили авто и нанесли сидящему внутри мужчине телесные повреждения.
На Воскресенке прямо посреди "белого дня" группа молодых людей избила водителя и разбила ему автомобиль Chevrolet.
Отмечается, что причины столь бурного агрессивного поведения остаются неизвестными.
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