На столичной Воскресенке днем группа молодых людей напала на автомобиль и избила водителя.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации, неизвестные разбили авто и нанесли сидящему внутри мужчине телесные повреждения.

На Воскресенке прямо посреди "белого дня" группа молодых людей избила водителя и разбила ему автомобиль Chevrolet.

Отмечается, что причины столь бурного агрессивного поведения остаются неизвестными.

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