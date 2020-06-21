Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Ворог знову бив по наших позиціях із забороненої зброї. У хід пішли важкі міномети, бронетехніка і протитанкові ракетні комплекси. Загалом - вісім обстрілів. Об'єднаним силам довелося відкривати вогонь у відповідь. Докладніше розкаже Ігор Левенок.

Фронт на Світлодарській дузі. Жодної доби без ворожих обстрілів. Вдень більш-менш тихо. Але це радше виняток, кажуть бійці.

Петро, військовослужбовець збройних сил України:

От сьогодні ви якраз приїхали і слава богу сьогодні тихо, і нам спокійніше за вас, але та тиша відверто кажучи, щоб вам було зрозуміло це не для пафосу я говорю, але вона в наших умовах насторожує. Бо вона вкрай не звична.

Хоча кіт "Борман" сьогодні чинно розлігся на бруствері. Хоча зазвичай, кажуть, з бліндажа не виженеш. Бо прилітає сюди досить часто.

Дмитро, військовослужбовець збройних сил України:

З СПГ, з крупнокаліберних гранатометів, мінометів різних калібрів. Але після того, як наші хлопці відпрацювали їхній ВОП і в них був підрив БК - боєкомплекту, то обстріли в принципі зменшилися.

І бійці кажуть: стріляють по ним зовсім не шахтарі, а досвідчені військові РФ. Особливо, коли йдеться про снайперів.

А от щодо справжніх шахтарів нам розповідає цей солдат. Павло - родом із Золотого, що на Луганщині. Сім років відпрацював на шахті. Каже, на тому боці гірники тепер більше бунтують, аніж воюють.

Павло, військовослужбовець збройних сил України:

Там і по вісім місяців немає зарплати і по десять, і по року немає зарплати. Там люди виживають на пенсії батьків, або питаються заробити десь окремо від шахти.

Петро теж із шахтарського міста Червонограда. Четверта ротація на фронті. Щоправда, його біографія для нас стала сюрпризом.

Петро, військовослужбовець збройних сил України:

В шахи грав у свій час професійно навіть Я був навіть три рази чемпіоном України у свій час за часів ще тієї минулої держави Радянського Союзу.

Петро й зараз з допомогою смартфону бере участь у шахових турнірах. Втім, часу на це обмаль. В руках більше мусить тримати зброю.

Тут дійсно, я можу сказати зі свого власного досвіду, а це і Кримське я стояв у п'ятнадцятому році, а там постійно було гаряче, це і Новотошківське в районі двадцять дев'ятого блокпосту, і під Горлівкою. Зараз я можу сказати тут справді гаряча точка.