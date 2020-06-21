В каком возрасте украинцы чаще всего становятся отцами [ Редактировать ]
Государственная служба статистики Украины провела исследования и назвала самый подходящий возраст для мужчины создавать семью и становиться родителем. В Украине мужчины чаще всего становятся родителями ориентировочно в возрасте 30-39 лет. Такие данные обнародовала в Facebook Государственная служба статистики Украины.
День отца служит напоминанием о важности роли отца в воспитании ребенка. Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия
Госстат обнародовал инфографику по количеству рожденных в 2019 году детей в зависимости от возраста отца.
В частности:
- 135 167 детей состоянию на 2019 появились у мужчин, чей возраст на тот момент составлял 30-39 лет,
- 108 080 детей - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 20-29 лет,
- 26 999 детей - в мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 40-49 лет,
- 2793 ребенка - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 50 и более лет,
- 1651 ребенок - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 был менее 20 лет.
Стоит отметить, что в Украине хотят сделать декрет для мужчин. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения работы и воспитания детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин - отпуск при рождении ребенка.
Напомним, 21 июня в Украине официально отмечают День отца.
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