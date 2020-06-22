Дев'ятнадцять правоохоронців були поранені внаслідок масових безладів у німецькому Штутгарті. Також потрощені і розграбовані десятки магазинів.

Усе трапилося після того, як напередодні правоохоронці обшукали підлітка у місцевому парку. На його захист стали кількасот людей, вони і почали заворушення. Нині у місті вже спокійно.

Тамтешня влада охрестила погроми наймасштабнішими за всю історію району.