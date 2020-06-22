21-летний сын украинского певца Виктора Павлика рассказал об ухудшении здоровья. Он уже почти два года болеет саркомой позвонков.

За это время он перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но болезнь не отступила.

Месяц назад моя левая рука начала постоянно болеть в локте, день и ночь, а пальцы этой руки начали ослабевать и терять способность держать и манипулировать вещами. Три недели назад мне пришлось вернутся к передвижению с помощью костыля, с которым я ходил некоторое время после операции. Две недели назад я уже не мог передвигаться не держась за стену или мебель. А неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове.

Павел рассказал, что сейчас может передвигаться только с помощью коляски, а одна рука практически потеряла свою функциональность.

Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу.

Молодой человек говорит, что относится к своему состоянию спокойно и принял свою судьбу, но очень переживает за близких. Также Павел рассказал, что вспоминает свои счастливые школьные годы и желает своим одноклассникам осуществить все свои мечты и никогда не столкнуться с трудностями, которые его постигли.

Виктор Павлик поделился в Facebook постом своего сына и попросил одноклассников Павла откликнуться.

Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.