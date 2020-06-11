Встреча в "нормандском формате": украинская делегация едет в Париж [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июня, представители украинской делегации в "нормандском формате" совершат рабочую поездку в Париж. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Накануне в Беларуси украинская сторона встретилась с представителями России в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.
Отмечается, что целью встречи было обсуждение повышения эффективности работы группы.
Ранее мы писали о том, что Ермак назвал дату "нормандской встречи".
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