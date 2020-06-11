В пятницу, 12 июня, представители украинской делегации в "нормандском формате" совершат рабочую поездку в Париж. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Накануне в Беларуси украинская сторона встретилась с представителями России в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.

Отмечается, что целью встречи было обсуждение повышения эффективности работы группы.

Ранее мы писали о том, что Ермак назвал дату "нормандской встречи".