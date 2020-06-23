Кількість жертв вибуху в київському районі Позняки сягнула п'яти. Тіла усіх загиблих, двох жінок та трьох чоловіків, рятувальники знайшли під завалами. Ще п'ятеро людей травмовані. Що ж до долі тих, хто вижив, то зараз в уцілілих секціях напівзруйнованого будинку працюють комісії, які встановлюють стан пошкоджених вибуховою хвилею квартир. Є інформація, що ймовірно, вже сьогодні у свої оселі зможуть повернутися жителі 5-ї секції.

Петро Пантелеєв, Заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Буде в першу чергу, будинок взято під цілодобову охорону. Для того, щоб убезпечити від проявів мародерства, буде все огороджено. Проходить обстеження, комісія, спільно з інститутом будівельного виробництва в п'ять секції. Потім Григоренка 41 також буде обстежена - на предмет їх стану. Попередньо ми можемо говорити, що стан є задовільний і є вірогідність того, що людей з п'ятої секції сьогодні ввечері повернуть додому. Таким чином, буде відновлено і водопостачання цих секцій. А відносно шостої секції - буде висновок комісії і рекомендації, які ми будемо виконувати. Є вірогідність того, що вона не придатна для подальшого проживання і буде потребувати демонтажу, а потім інших будівельних заходів.