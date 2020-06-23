У Заполяр'ї встановили новий температурний рекорд [ Редактировать ]
За полярним колом новий погодний рекорд. У невеликому сибірському містечку зафіксували 38, що на 20 градусів перевищує норму для цієї пори року.
Подібне підвищення температури помітили і в інших регіонах Сибіру, зокрема там, де торік вирували масштабні лісові пожежі.
У європейській Службі контролю за зміною клімату програми "Коперник" зазначають, що в цьому регіоні можуть зберігатися підземні осередки пожеж, які будь-якої миті можуть вирватися на поверхню.
по теме
Глобальне потепління вдарило по Україні: вчені пояснили причину аномальної погоди
Тепла зима, затяжна холодна весна, рясні дощі, сильний вітер, паводки, піщані бурі, засуха та багато іншого. Таку аномальну погоду науковці пов'язують зі змінами клімату
Алла Пугачева станет бабушкой в третий раз
Российская певица Алла Пугачева станет бабушкой в третий раз
Жуткое ДТП с Ефремовым: актера лишили прав
Адвокат Михаила Ефремова, который попал в ДТП в центре Москвы, сделал заявление
Запуск поездов между Украиной и Россией: когда ждать возобновления
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сделал заявление
Прикордонники просять кошти на будівництво проєкту "Стіна"
Планували збудувати металевий паркан із колючим дротом уздовж кордону з Росією. Наразі, роботи завершено лише на 40 відсотків, і на це вже витратили мільярд сімсот мільйонів гривень