За полярним колом новий погодний рекорд. У невеликому сибірському містечку зафіксували 38, що на 20 градусів перевищує норму для цієї пори року.

Подібне підвищення температури помітили і в інших регіонах Сибіру, зокрема там, де торік вирували масштабні лісові пожежі.

У європейській Службі контролю за зміною клімату програми "Коперник" зазначають, що в цьому регіоні можуть зберігатися підземні осередки пожеж, які будь-якої миті можуть вирватися на поверхню.