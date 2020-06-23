Наша наступна розповідь яскравий приклад того, що зараз відбувається із лісами. І чому інвентаризація справді потрібна. Під Одесою конфлікт навколо земельної ділянки. Лісове господарство заявляє про права на територію, а приватні особи: про право на забудову. Кому дістанеться земля? З'ясовували наші кореспонденти.

Схили Хаджибейського лиману. Хвойні дерева, кущі та мальовничі краєвиди. Біля будинків садового товариства розташована ось ця ділянка, площею майже гектар. В тіні сосен грають діти та відпочивають місцеві жителі. Старожили кажуть: завжди знали, що ця територія є державною та належить лісовому господарству.

Сергій Семенцов, голова садового товариства:

Когда мы обратились, опять-таки, два года назад, в лесхоз с просьбой установить детскую площадку на этой территории - нам было сказано, что это земли лесхоза и лесхоз не имеет возражений против установления на этой территории детской площадки.

Втім, у травні з'явилися особи, які частину ділянки почали готувати під будівництво. Та заявили: купили її у попереднього, також приватного власника, а він мовляв, ще дванадцять років тому вилучив землю з лісового фонду та має відповідні документи. У лісгоспі кажуть: ці папери не бачили.

Віктор Дунаєвський, в. о. директора ДП "Одеське лісове господарство":

Декілька разів ми робили спроби подивитись ці папери телефонували до них але державного акту нема: нам не показали - і рішення райради про виділення цієї землі також нема!

За словами лісгоспників, раніше дійсно була спроба вилучити ділянку з лісового фонду, але закінчилася вона безрезультатно - і тому є підтвердження.

Віктор Дунаєвський, в. о. директора ДП "Одеське лісове господарство":

В дві тисячі тринадцятому році було проведено лісовпорядкування і на карті ця ділянка числиться за нами.

Приватники ж стверджують протилежне. Але надати коментар журналістам чи хоча б показати документи на ділянку - відмовляються. Місцеві жителі, тим часом, занепокоєні: мовляв, чому у природоохоронній зоні мають з'явитися будинки?

Олена Скорик, садівниця:

Я вижу, что просто шурфы уже вырыты, готовятся для забора, уже был огражден лентой выход к лиману вообще: то есть мы, как таковые жители мы приезжаем и мы видим, что мы даже элементарно спуститься к водоему - мы не имеем такой возможности!

На місце вже виїжджали співробітники поліції. Лісгоспники написали їм заяву про самовільне захоплення землі: правоохоронці наразі проводять перевірку. А поки що заборонили будь-які будівельні роботи на спірній ділянці.