Під Одесою лісове господарство та забудовники борються за земельну ділянку [ Редактировать ]
Наша наступна розповідь яскравий приклад того, що зараз відбувається із лісами. І чому інвентаризація справді потрібна. Під Одесою конфлікт навколо земельної ділянки. Лісове господарство заявляє про права на територію, а приватні особи: про право на забудову. Кому дістанеться земля? З'ясовували наші кореспонденти.
Схили Хаджибейського лиману. Хвойні дерева, кущі та мальовничі краєвиди. Біля будинків садового товариства розташована ось ця ділянка, площею майже гектар. В тіні сосен грають діти та відпочивають місцеві жителі. Старожили кажуть: завжди знали, що ця територія є державною та належить лісовому господарству.
Сергій Семенцов, голова садового товариства:
Когда мы обратились, опять-таки, два года назад, в лесхоз с просьбой установить детскую площадку на этой территории - нам было сказано, что это земли лесхоза и лесхоз не имеет возражений против установления на этой территории детской площадки.
Втім, у травні з'явилися особи, які частину ділянки почали готувати під будівництво. Та заявили: купили її у попереднього, також приватного власника, а він мовляв, ще дванадцять років тому вилучив землю з лісового фонду та має відповідні документи. У лісгоспі кажуть: ці папери не бачили.
Віктор Дунаєвський, в. о. директора ДП "Одеське лісове господарство":
Декілька разів ми робили спроби подивитись ці папери телефонували до них але державного акту нема: нам не показали - і рішення райради про виділення цієї землі також нема!
За словами лісгоспників, раніше дійсно була спроба вилучити ділянку з лісового фонду, але закінчилася вона безрезультатно - і тому є підтвердження.
Віктор Дунаєвський, в. о. директора ДП "Одеське лісове господарство":
В дві тисячі тринадцятому році було проведено лісовпорядкування і на карті ця ділянка числиться за нами.
Приватники ж стверджують протилежне. Але надати коментар журналістам чи хоча б показати документи на ділянку - відмовляються. Місцеві жителі, тим часом, занепокоєні: мовляв, чому у природоохоронній зоні мають з'явитися будинки?
Олена Скорик, садівниця:
Я вижу, что просто шурфы уже вырыты, готовятся для забора, уже был огражден лентой выход к лиману вообще: то есть мы, как таковые жители мы приезжаем и мы видим, что мы даже элементарно спуститься к водоему - мы не имеем такой возможности!
На місце вже виїжджали співробітники поліції. Лісгоспники написали їм заяву про самовільне захоплення землі: правоохоронці наразі проводять перевірку. А поки що заборонили будь-які будівельні роботи на спірній ділянці.
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