Трирічна Настя з Одещини потребує термінової допомоги [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує трирічна Настя з Одещини. Через складну хворобу організм дитини відмовляється засвоювати їжу. Водночас лікарі кажуть: Настю можна врятувати. Тож усіх небайдужих батьки просять про допомогу.
Маленька Настуся має усього три рочки, але аж ніяк не дитячі проблеми. Спочатку більше року дитина боролася з тяжкою онкохворобою: лімфобластним лейкозом. Курси хіміотерапії, складне лікування. Здавалося б: дівчинка починає одужувати. І вже навіть намітилася ремісія - розповідає мати.
Галина Кішлали, мати Насті:
Но уже, получается, перед последним блоком цитозара пошли серьезные осложнения. Сбой в организме.
Збій, власне, стався у системі травлення: організм Настусі, так би мовити, відмовляється приймати та засвоювати їжу. Вже пів року життя дівчинки підтримують за допомогою крапельниць, переливають кров. Дитина буквально тане на очах і на це тяжко дивитися.
Галина Кішлали, мати Насті:
Это постоянная диарея: до трех-четырех литров жидкости. Ребенок настолько истощен, ничего не усваивается, ребенок худеет на глазах. Вес ребенка составляет девять с половиной килограмм на сегодняшний день.
Лікарі не можуть збагнути: що є причиною ускладнення. Мовляв, можливо, таку поведінку кишечника спровокувала хіміотерапія, а може, йдеться про якусь іншу хворобу. Щоб лікувати Настусю, треба встановити остаточний діагноз, але вітчизняні медики зробити цього не можуть.
Наталя Молодець, завідувач онкогематологічним відділенням Одеської обласної дитячої лікарні:
К сожалению, ряд исследований в Украине не проводится - генетических особенно исследований. Поэтому ребенок нуждается в дополнительном дообследовании за пределами Украины.
Ретельно обстежити дівчинку та лікувати її погодилася спеціалізована клініка в Іспанії. Але на це потрібні гроші - понад триста тисяч євро. Третину цієї суми батьки Настусі вже зібрали. Тож звертаються до усіх небайдужих, щоб допомогли врятувати доньку.
Галина Кішлали, мати Насті:
Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям помочь нам собрать эту огромную сумму денег для выздоровления моей девочки. Настюша у меня долгожданный ребенок, это единственная моя девочка, это все, что у меня есть.
До іспанських лікарів мама з донькою збираються виїхати вже найближчими днями. Розраховують на диво.
Підтримати родину та допомогти Настусі одужати можете і ви. Для неї нині важлива кожна гривня. Усі реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими.
Карта "ПриватБанку": 5168742207113741
Отримувач - Кішлали Галина
Номер телефону матері: +380 (96) 725 35 37
по теме
На Філіппінах замість учнів атестати зрілості отримали роботи
Так модернізували останній шкільний вечір майбутні кібернетики. Вони вбрали роботів в учнівську форму, а коли на сцені оголошували ім'я
"Он мечтает вернуться к семье": Саша нуждается в срочной помощи
У молодого мужчины - воспаление головного мозга
Батьки у розпачі: чому у Черкасах досі не відкрили дитсадки
Карантин послаблюють, а садочки не відкривають. У Черкасах батьки малюків у розпачі. Більшості з них просто нікуди подіти дітей, а роботодавці вже погрожують звільненнями
Скандальні мемуари екс-радника президента США Джона Болтона вийшли у продаж
У книжці Болтон заявляє про зловживання владою з боку Дональда Трампа. Зокрема той буцімто хотів дискредитувати опонента Джо Байдена за допомогою матеріалів кримінальної справи, яку розслідують в Україні
У Кропивницькому легендарні кіборги змагалися у шаховому турнірі
У Кропивницькому легендарні кіборги - бійці третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго змагалися у шаховому турнірі