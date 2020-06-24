Под Одессой ВИЧ-инфицированный умышленно насиловал женщин [ Редактировать ]
В Одесской области ВИЧ-инфицированный мужчина, зная о своем диагнозе, умышленно насиловал женщин. О преступлениях садиста сообщается в Едином реестре судебных решений.
О своем заражении ВИЧ-инфекцией (3-я стадия) неоднократно судимый мужчина знал с 2006 года и состоял на учете в кожно-венерологическом диспансере Одесской области. Он был под роспись предупрежден, что является источником заражения ВИЧ для других людей, а также о том, что несет уголовную ответственность за сознательное заражение другого человека.
Первое изнасилование он совершил 21 июля 2017 года в Белгороде-Днестровском. Злоумышленник напал на девушку, которую заприметил на улице, затащил ее в заброшенный дом, изнасиловал без презерватива и ограбил.
Второе нападение произошло на пляже черноморского курорта Затока 22 августа 2018 года. Придя рано утром на пустынный пляж, насильник заметил одинокую девушку. Подкравшись к ней со спины, он заткнул ей рот рукой и утащил в кусты. Угрожая физической расправой, он дважды, не предохраняясь, изнасиловал девушку, а затем забрал ее золотые серьги.
30 января 2019 года насильник до смерти избил знакомого мужчину. Поздно вечером он пришел к нему домой, выбил дверь и сильно избил. После этого злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильный телефон и бензопилу жертвы. От полученных травм мужчина умер в больнице.
В ходе судебного заседания обвиняемый публично извинился перед сестрой мужчины, которого он убил, и раскаялся в содеянных преступлениях. Коллегия судей Киевского райсуда Одессы признала его виновным в пяти уголовных преступлениях и приговорила к 10 годам лишения свободы.
Женщине, которую он изнасиловал на пляже, суд обязал выплатить 44,5 тыс. грн материального ущерба и 800 тыс. грн - морального.
Ранее сообщалось, что подросток зверски изнасиловал 12-летнюю подругу и разослал друзьям видео.
по теме
Сергію Стерненку змінили запобіжний захід
Сидітиме не в Одесі, а в Києві - суд змінив місце домашнього арешту для Сергія Стерненка
Мешал смотреть фильм: под Киевом отчим выбросил в окно пятилетнего сына (видео)
Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации - за его жизнь борются врачи
Сергій Стерненко отримав підозру в умисному вбивстві
У 2018 році Сергій Стерненко пережив три напади, і під час третього - смертельно поранив одного з кривдників
Стерненко вручили подозрение: разъяснение СБУ
Общественному активисту из Одессы сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном ношении холодного оружия
Жуткая авария в Одессе: водитель наехал на детей (фото)
Собравшиеся препятствовали следственным действиям и эвакуации автомобиля