В Одесской области ВИЧ-инфицированный мужчина, зная о своем диагнозе, умышленно насиловал женщин. О преступлениях садиста сообщается в Едином реестре судебных решений.

О своем заражении ВИЧ-инфекцией (3-я стадия) неоднократно судимый мужчина знал с 2006 года и состоял на учете в кожно-венерологическом диспансере Одесской области. Он был под роспись предупрежден, что является источником заражения ВИЧ для других людей, а также о том, что несет уголовную ответственность за сознательное заражение другого человека.

Первое изнасилование он совершил 21 июля 2017 года в Белгороде-Днестровском. Злоумышленник напал на девушку, которую заприметил на улице, затащил ее в заброшенный дом, изнасиловал без презерватива и ограбил.

Второе нападение произошло на пляже черноморского курорта Затока 22 августа 2018 года. Придя рано утром на пустынный пляж, насильник заметил одинокую девушку. Подкравшись к ней со спины, он заткнул ей рот рукой и утащил в кусты. Угрожая физической расправой, он дважды, не предохраняясь, изнасиловал девушку, а затем забрал ее золотые серьги.

30 января 2019 года насильник до смерти избил знакомого мужчину. Поздно вечером он пришел к нему домой, выбил дверь и сильно избил. После этого злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильный телефон и бензопилу жертвы. От полученных травм мужчина умер в больнице.

В ходе судебного заседания обвиняемый публично извинился перед сестрой мужчины, которого он убил, и раскаялся в содеянных преступлениях. Коллегия судей Киевского райсуда Одессы признала его виновным в пяти уголовных преступлениях и приговорила к 10 годам лишения свободы.

Женщине, которую он изнасиловал на пляже, суд обязал выплатить 44,5 тыс. грн материального ущерба и 800 тыс. грн - морального.

Ранее сообщалось, что подросток зверски изнасиловал 12-летнюю подругу и разослал друзьям видео.