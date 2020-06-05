В Ривне в подъезде многоэтажки 14-летний подросток изнасиловал свою 12-летнюю подругу. Все это он написал на видео и распространил в школе. Видео увидели и родные девочки. Обидчику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают "Факты".

По словам учеников школы, парень снимал видео для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей.

"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала одна из учениц школы.

Читайте также В Житомире группа подростков изнасиловала парня

Правоохранители рассказали, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.

"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", - сообщила прокурор Ривненской местной прокуратуры Илона Ютовец.

И хотя подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, однако он уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Одесской области мужчина убил 20-летнюю девушку во время секса.