Подросток зверски изнасиловал 12-летнюю подругу и разослал школьникам видео [ Редактировать ]
В Ривне в подъезде многоэтажки 14-летний подросток изнасиловал свою 12-летнюю подругу. Все это он написал на видео и распространил в школе. Видео увидели и родные девочки. Обидчику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают "Факты".
По словам учеников школы, парень снимал видео для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей.
"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала одна из учениц школы.
Правоохранители рассказали, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.
"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", - сообщила прокурор Ривненской местной прокуратуры Илона Ютовец.
И хотя подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, однако он уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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