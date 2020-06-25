США надали Україні ще $250 млн на військові потреби [ Редактировать ]
Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік - повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.
Половину коштів спрямують на закупівлю летальної зброї для української армії - це на 75 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Іще частина - передбачена на втілення реформ в оборонному секторі в Україні.
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