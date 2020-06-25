"За мной следят": Леся Никитюк шокировала фанатов [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк снова рассмешила поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.
На фото звезда запечатлена на природе в длинном желтом платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Также на заднем виде видно мужчину, который смотрит на Лесю.
"Мне кажется, за мной следят", - написала в подписи к фото ведущая.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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