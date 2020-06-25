Во Львове коронавирус "сорвал" учителям ВНО [ Редактировать ]
У львовских учителей перед сессией ВНО обнаружили коронавирусную инфекцию
Об этом сообщил глава львовской горадминистрации Андрей Садовой.
По его словам, 1645 педагогов прошли тестирование, из них 32 оказались инфицированными COVID-19.
Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни.
Ранее мы писали о том, что в Украине стартует основная сессия ВНО. Выпускники на первом этапе должны сдать экзамен по математике.
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