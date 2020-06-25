У львовских учителей перед сессией ВНО обнаружили коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил глава львовской горадминистрации Андрей Садовой.

По его словам, 1645 педагогов прошли тестирование, из них 32 оказались инфицированными COVID-19.

Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартует основная сессия ВНО. Выпускники на первом этапе должны сдать экзамен по математике.