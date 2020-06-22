Кабинет министров может изменить условия проведения внешнего независимого оценивания в отдельных регионах в случае вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Проблемы с подготовкой к ВНО существуют в некоторых регионах, среди которых Закарпатская область.

Отмечается, что на данный момент в Закарпатской области зафиксировано 46,8 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. В случае 60 больных на 100 тысяч населения будут приниматься решения об ужесточении ограничений.

Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

Ранее мы писали, когда решат вопрос о проведении ВНО.