Зберегти "Артем-сіль". Керівництво заводу звернулося до влади. Попри кризу тут працює більше тисячі українців. А лише за останні 5 місяців підприємство перерахувало в держбюджет 217 мільйонів гривень податків. Хоча саме потребує державної підтримки. Натомість, в березні цього року уряд Гончарука вирішив виставити "Артем-сіль" на приватизацію.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Предприятие "Артем-соль" уникальное, прибыльное, государственное предприятие подписано премьером Гончаруком как приватизации и распродажи. Мы все понимаем, что распродать такое предприятие - это отдать его за бесценок на разграбление. Мы требуем от правительства срочно отменить постановление о приватизации. Передачу фонду госмайна госпредприятие "Артем-соль" мы требуем, чтобы здесь была сформирована профессиональная команда руководителей и чтобы это предприятие получив государственную поддержку могло спокойно развиваться, работать.