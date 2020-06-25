"Опозиційна платформа - За життя" вимагає відмінити приватизацію заводу "Артем-сіль" [ Редактировать ]
Зберегти "Артем-сіль". Керівництво заводу звернулося до влади. Попри кризу тут працює більше тисячі українців. А лише за останні 5 місяців підприємство перерахувало в держбюджет 217 мільйонів гривень податків. Хоча саме потребує державної підтримки. Натомість, в березні цього року уряд Гончарука вирішив виставити "Артем-сіль" на приватизацію.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Предприятие "Артем-соль" уникальное, прибыльное, государственное предприятие подписано премьером Гончаруком как приватизации и распродажи. Мы все понимаем, что распродать такое предприятие - это отдать его за бесценок на разграбление. Мы требуем от правительства срочно отменить постановление о приватизации. Передачу фонду госмайна госпредприятие "Артем-соль" мы требуем, чтобы здесь была сформирована профессиональная команда руководителей и чтобы это предприятие получив государственную поддержку могло спокойно развиваться, работать.
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