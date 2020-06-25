Місто, де не діють закони, де процвітає земельний дерибан та забудовницька мафія під крилом чиновників і тамтешніх депутатів. Це передмістя столиці - містечко Ірпінь. Приклад корупції та зухвальства далі.

Тихе та спокійне місто. З безліччю парків та скверів, та ще й до Києва звідси рукою подати. Ми в Ірпені. На гербі міста ось такі гілки хвої бо навкруги ліс.

В дитинстві тут збирав гриби.

Та зелені оази і затишок були візитівками міста. Зараз в Ірпеня інша слава - зони забудовницького свавілля.

І подібних будмайданчиків по Ірпеню десятки. Більшість - незаконні та з порушеннями. Бо кожен тут будує як хоче.

Олександр Сінчук, житель Ірпеня:

Будується дуже швидкими темпами, бо я так розумію, забудовник боїться, що йому можуть заборонити це будівництво.

Тому головне - встигнути побудувати. Ось ці таунхауси тут з'явилися кілька місяців тому.

Я живу тут рядом, тут завжди був ліс.

А тепер тут ціле містечко. З паном Олександром спілкуємося біля будмайданчика. Аж раптом до розмови приєднався один з будівельників. Щоправда, представитися не захотів.

- А ви хто? - Я? Робочий просто. - Робочий? А як вас звати? - Мене не звати.

Будівництво може розширитися, запевняють місцеві. Бо поруч виріс новий паркан. З банером про "приватну власність". До речі, за огорожею вже зрубали дерева та залили фундамент. Але чи можна тут будувати?

Олександр Гордецький, прокурор Київської області (2007-2010):

Згідно генерального плану Ірпеня, тут повинно бути індивідуальні житлові будинки. Но ні в якому разі не таунхауси.

Питання виникли не тільки до забудови, а і землі. Як виявилося, територію "роздали" - "своїм людям".

Олександр Гордецький, прокурор Київської області (2007-2010):

В 2010 році, колишній мер Ірпеня Бондар великими кусками роздав ці землі, як своїм підставним особам, так і іншим, які потім начали ділити.

А це документи, за якими й роздавали землю. Кілька ділянок площею в 45 соток належали Олегу Стреляку. Але потім той оформив дарчу.

Олександр Гордецький, прокурор Київської області (2007-2010):

Подарував ці три земельні ділянки дітям колишнього міського голови Бондаря, який і підписав акти на цього Стрелюка. Видано 45 соток, то тут збитки державі завдано на 40 тисяч доларів.

Зараз триває слідство. Його веде столична прокуратура, є вже навіть кримінальне провадження? Але хто ж дав дозвіл на будівництво?

Ось він - головний орган місцевої влади та "дозволів" Ірпеня. В середньому на голосування одного питання з порядку денного тут витрачають. "Нарізають" землю під таунхауси та гаражі.

Михайлина Скорик-Шкарівська, активістка:

Ломоносова 26-В. Це - ліс. Ви там роздаєте гаражі. Які гаражі можуть бути в лісі? Це земельна ділянка, яку виділив Бондар на своїх синів. І зараз ви... - Регламент!

Лаврентій Кухайлешвілі, депутат Ірпінської місцевої ради:

Там вільної землі немає. Там є проїзд загального користування. Ви що в проїзді загального користування хочете під гаражі дати людям ділянки? Ви думаєте, за що ви голосуєте?

І таки проголосували. Тепер будівництво таун-хаусів перекинеться на дорогу. Втім, чи вдасться запустити пожильців - невідомо, бо місцеві планують звертатися до НАБУ.