Стало известно место проведения Финала Кубка Украины 2020. И это не Львов и не Тернополь, сообщает телеграмм-канал "Тайны футбола".

"Сегодня окончательно было принято решение про очередной перенос финальной игры. Завтра исполком УАФ/ФФУ подтвердит решение о проведении финала в Харькове на "Металлист Арене", - сказано в сообщении.

Конечно, в данной ситуации больше жалко Тернополь, который ждал этот финал точно больше, чем Львов. Хотя, если матч без зрителей, то "это очень верное решение", - пишет тг-канал.

Напомним, изначально финал Кубка Украины 2020 планировали провести в Терпоноле, но из-за коронавируса было принято предварительное решение провести его во Львове. Но сегодня там тоже сложная ситуация с заболеваемостью на "ковид".

Добавим, что в Тернополе решено провести финал Кубка Украины - 2021.