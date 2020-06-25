Финал Кубка Украина пройдет в Харькове [ Редактировать ]
Стало известно место проведения Финала Кубка Украины 2020. И это не Львов и не Тернополь, сообщает телеграмм-канал "Тайны футбола".
"Сегодня окончательно было принято решение про очередной перенос финальной игры. Завтра исполком УАФ/ФФУ подтвердит решение о проведении финала в Харькове на "Металлист Арене", - сказано в сообщении.
Конечно, в данной ситуации больше жалко Тернополь, который ждал этот финал точно больше, чем Львов. Хотя, если матч без зрителей, то "это очень верное решение", - пишет тг-канал.
Напомним, изначально финал Кубка Украины 2020 планировали провести в Терпоноле, но из-за коронавируса было принято предварительное решение провести его во Львове. Но сегодня там тоже сложная ситуация с заболеваемостью на "ковид".
Добавим, что в Тернополе решено провести финал Кубка Украины - 2021.
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