Прокуратура Івано-Франківської області розслідуватиме незаконне вирубування лісу [ Редактировать ]
285 населених пунктів досі залишаються підтопленими на західній Україні. Про це повідомили в ДСНС. У воді близько 10 тисяч людських обійсть, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.
Натепер інтенсивність опадів зменшилася, а рівень води поступово спадає. Найскладнішою ситуація залишається у 15 районах Івано-Франківщини, трьох Закарпаття та одному районі Львівщини.
Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами незаконного вирубування лісу, що ймовірно призвело до серйозних паводків. Досудове розслідування здійснює СБУ.
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