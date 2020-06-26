285 населених пунктів досі залишаються підтопленими на західній Україні. Про це повідомили в ДСНС. У воді близько 10 тисяч людських обійсть, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

Натепер інтенсивність опадів зменшилася, а рівень води поступово спадає. Найскладнішою ситуація залишається у 15 районах Івано-Франківщини, трьох Закарпаття та одному районі Львівщини.

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами незаконного вирубування лісу, що ймовірно призвело до серйозних паводків. Досудове розслідування здійснює СБУ.