В Украине ввели чрезвычайные меры безопасности: страна начинает утопать [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях в связи с непогодой введены чрезвычайные меры безопасности. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
По словам главы МВД Арсена Авакова, по состоянию на 19:00 фиксируются подтопления в 9 районах.
В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости.
Ситуацию мониторят круглосуточно в оперативном штабе. Полицейские охраняют дома людей, чтобы избежать мародерства. Аваков также отметил, что ситуация меняется каждую минуту, поэтому спасатели и полицейские будут работать ночью.
Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие.
Ранее мы писали о том, что Киев "атакует" град с грозой.
по теме
Жара и грозы: погода на выходных удивит украинцев
На выходных, 20-21 июня, в Украине ожидают дожди и грозы
Украину накроют грозы с проливными дождями
В четверг, 18 июня, Украину накроют дожди с грозами
Разрушительный смерч под Херсоном засняли на видео
В Херсонской области пронесся гигантский смерч
Воды по колено: Киев затопило (видео)
В среду, 17 июня, после обеда Киев накрыл сильный ливень