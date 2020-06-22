В понедельник, 22 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях в связи с непогодой введены чрезвычайные меры безопасности. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни спасателей и полицейских. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, по состоянию на 19:00 фиксируются подтопления в 9 районах.

В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости.

Ситуацию мониторят круглосуточно в оперативном штабе. Полицейские охраняют дома людей, чтобы избежать мародерства. Аваков также отметил, что ситуация меняется каждую минуту, поэтому спасатели и полицейские будут работать ночью.

Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие.

Ранее мы писали о том, что Киев "атакует" град с грозой.