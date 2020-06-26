На Закарпатті та Буковині прогнозують паводки [ Редактировать ]
Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. До метра вода підніметься на рiчках басейну Прип'ятi, а на Тисі майже на два. Можливе також затоплення траси Одеса-Рені.
У поліції вже попередили водіїв, що з восьмої ранку ділянку шляху між автомобільними мостами - Маяки та Паланка - перекриють. Також є загроза затоплення об'єктів окремих населених пунктів у Вінницькій області.
по теме
Україна під водою: села Прикарпаття руйнує велика вода
Країну буквально заливає. У полоні стихії вже вісім областей: повалені дерева, сотні знеструмлених, затоплених сіл. Зруйновані мости і дамби. Є загиблі люди! Найгірша ситуація зараз на заході країни. Львівщина, Закарпаття, Буковина.
На Буковині вода прорвала дамбу та затопило село
Штормове попередження, яке ДСНС оголосила ще напередодні, залишається актуальним для Києва та центральних областей України. Синоптики очікують у регіоні рясних злив
На Прикарпатті зливи змивали дороги та руйнували мости
Забути про поїздки доведеться і багатьом на Прикарпатті. Але там справа не в коронавірусі. Зливи, що прокотилися регіоном на вихідних, буквально змили дороги й мости. Повінь була такої сили, що хати місцевих жителів і досі по коліна у воді
Негода на Прикарпатті: вода затопила більше семи тисяч будинків
262 населених пункти досі залишаються підтопленими на західній Україні. Про це повідомили в ДСНС. У воді понад 7 тисяч людських обійсть, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.
На Прикарпатті над селом "зависло" озеро
Напередодні вперше за кілька днів на Прикарпатті знизився її рівень у річках. Але ситуація там все одно критична. Над одним із гірських сіл зависли тисячі кубів води, які можуть будь-якої миті змити поселення