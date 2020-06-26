NASA ищет лучших конструкторов "внеземного" туалета (видео) [ Редактировать ]
Национальное агентство по аэронавтике США объявило всемирный конкурс на лучшую идею для создания санузла на Луне.
Об этом пишет The Verge.
По информации, концепции туалета принимаются от всех желающих, включая несовершеннолетних изобретателей.
Отмечается, что санузел должен быть комфортно оборудован как для женщин, так и для мужчин, также предполагается бесшумность работы, энергоэффективность и возможность работы в условиях лунной гравитации.
Известно, что победитель конкурса получит вознаграждение в 35 тысяч долларов и экскурсию по NASA.
Ранее мы писали о том, что NASA собирается направить первых астронавтов на Луну к 2024 году, а управлять полетами будет женщина.
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