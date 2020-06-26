Одна людина загинула та щонайменше п'ятеро травмувалися у ДТП на Закарпатті.На трасі Київ-Чоп напередодні перекинулася маршрутка сполученням Ужгород-Хуст.

Мікроавтобус в'їхав у відбійник, а потім перекинувся. Всередині було 7-ро людей. Трьох доправили до лікарні. У всіх травмованих супутньо виявили COVID-19. За протоколом, усім доправленим до медзакладу зробили експрес-тест на коронавірус - і у всіх він виявився позитивним. Хворих ізолювали, а лікарів швидкої та поліцейських, які працювали на місці аварії, відправили на карантин.