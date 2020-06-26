Из-за стремительного распространения коронавируса во всем мирене только продолжают падение мировые цены на нефть, но и стремительно дорожает золото. В четверг, 25 июня драгоценный металл подорожал до $1 776 долларов за унцию (31,1 грамма - ред.). Это самый высокий показатель за последние 8 лет, сообщает CNN.

Как заявили аналитики, опрошенные журналистами, на прошлой неделе инвесторы проигнорировали опасения по поводу новых очагов коронавирусной инфекции в некоторых американских штатах, Германии и Китае, а также растущей заболеваемости в Южной Америке и Карибском бассейне. Однако на этой неделе трейдеры показывают признаки того, что им становится не по себе, и начали скупку золота, взвинтив его цену до восьмилетнего максимума.

Золото традиционно считается безопасным активом, своего рода "тихой гаванью" для инвесторов, чтобы пересидеть "шторм" на финансовом рынке или глобальные потрясения. Вложение в желтый металл означает, что у финансовых воротил нет уверенности в благополучии мировой экономики, и они выводят деньги из рискованных, по их мнению, отраслей и продают акции.

Аналитики считают, что паника из-за начала второй волны коронавируса поможет золоту "пробить" отметку в $1 800 за унцию.

Ранее сообщалось, что в Киев летит первый с начала карантина самолет с золотом.